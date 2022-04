Operaio del Napoletano investito e ucciso da un tir in autostrada: aveva 38 anni

Tragedia in A14, dove un operaio è finito travolto e ucciso da un mezzo pesante. Il fatto è successo nel corso della notte, intorno alle 2, nel tratto compreso tra San Severo e Foggia (direzione sud), all’altezza del km 548+200. La vittima è un operaio di ditta appaltatrice al lavoro sulla direttrice Bologna-Taranto. A causa dell’incidente, l’operaio – 38enne di Afragola, nel Napoletano – è deceduto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia autostradale ed il personale della Direzione 8° Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia.

Agli utenti provenienti da Pescara e diretti verso Bari si consiglia, dopo l’uscita obbligatoria a San Severo, di percorrere la viabilità esterna verso Foggia dove rientrare in autostrada direzione Bari. Il tratto compreso tra San Severo e il capoluogo dauno, poco dopo le 7.30, è stato riaperto in direzione Bari. Sul luogo dell’evento al momento si circola su una sola corsia verso Bari e non si registrano turbative al traffico.