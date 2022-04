Analisi delle immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza presenti in zona e l’ascolto di alcuni testimoni presenti sul luogo del delitto. Questo a consentire l’identificazione dei presunti autori dell’omicidio di Giovanni Guarino. Il 19enne ucciso domenica notte a Torre del Greco (Napoli). Ieri pomeriggio, in esecuzione di decreto emesso dalla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Napoli, gli agenti della polizia della squadra mobile di Napoli e del commissariato di Torre del Greco hanno proceduto al fermo di due minorenni. Sono indagati per l’omicidio di Guarino e per il tentato omicidio di un altro giovane coetaneo.

Secondo la procura i due giovani minorenni, al termine di una lite avvenuta per futili motivi, avrebbero inferto numerose coltellate al 19enne, quasi immediatamente deceduto. Ferito gravemente l’altro giovane tuttora ricoverato in prognosi riservata. Il quadro indiziario sarà sottoposto al Gip del tribunale per i minorenni di Napoli, al quale spetta la convalida del provvedimento.