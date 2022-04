La Corte D’Assise d’Appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado che condannava all’ergastolo con isolamento diurno ai coniugi Lombardi Aniello e Malinconico Francesca. Anche in secondo grado, nonostante la richiesta assolutoria del Procuratore Generale per la sola Sig.ra Malinconico Francesca, ha prevalso la versione avanzata dai legali della famiglia Di Francesco, gli avvocati Sabato Saviano, Federico Bonagura e Giovanni Vecchione. Secondo la ricostruzione della vicenda, prospettata da quest’ultimi, proprio la Malinconico esortò il marito Lombardi Aniello a sparare sull’intera Famiglia Di Francesco. Nessuna attenuante è riconosciuta a quest’ultima. Ritenuta parimenti responsabile per il contributo morale apportato al marito nella realizzazione del fatto criminoso.

I fatti

Quella sera del 15 giugno 2019, purtroppo, il delitto si consumò con l’uccisione di Giuseppe Di Francesco ed il grave ferimento della figlia Mariarosa. Oltre che di suo genero Nappo Andrea, i quali – fortunatamente – successivamente trasportati in ospedale, sono riusciti a salvarsi. Una vicenda che sconvolge ancora oggi l’intera comunità palmese.