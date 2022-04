Duro colpo da parte dei carabinieri della Compagnia di Giugliano al traffico di droga e alla criminalità organizzata. A Frattamaggiore i militari hanno sequestrato 500 chili di cocaina purissima. La droga è stata rinvenuta in un capannone della periferia del comune in provincia di Napoli. La cocaina, che avrebbe fruttato oltre 50 milioni di euro nella vendita al dettaglio, era nascosta in 20 cartoni contenenti confezioni di frutta. A Frattamaggiore e nei comuni limitrofi, recentemente teatro di importanti arresti da parte dei carabinieri di Giugliano nell’ambito di operazioni coordinate dalla Dda di Napoli, sono in corso indagini sulla provenienza della sostanza stupefacente per individuare i relativi responsabili. Le indagini sono dirette dalla Procura distrettuale di Napoli.

I carabinieri della stazione di Ischia hanno invece arrestato ieri sera un 24enne napoletano. Portava sull’isola oltre un chilo di stupefacenti. I militari stavano presidiando il porto di Ischia ed allo sbarco dell’ultima nave in arrivo dalla terraferma, poco prima di mezzanotte, hanno notato tra i passeggeri Pietro Amodio. Uomo originario del quartiere San Lorenzo e gia’ noto alle forze dell’ordine. Alla vista dei carabinieri e’ tornato a bordo del traghetto per sfuggire al controllo ma lo hanno notato, fermato e perquisito. Nel suo zaino sono cosi’ trovati 12 panetti di hashish (del peso di 1,2 chili) e 11 ovuli pieni di cocaina. Questi per un peso di 78 grammi. L’ uomo è finito arrestato e trasferito al carcere di Poggioreale.