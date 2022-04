Bonus 1000 euro senza ISEE per tutti anche nel 2022. Il Governo Draghi mette a disposizione un contributo per rinnovare il look della propria casa a prescindere dal reddito dei cittadini. L’Agenzia delle Entrate provvederà ad accreditare le somme direttamente sul conto corrente dei potenziali beneficiari che presentano la domanda entro la scadenza fissata. Ma come funziona il Bonus senza ISEE da 1000 euro erogato dall’Agenzia delle Entrate tramite bonifico accreditato direttamente sul conto corrente?

Chiariamo fin da subito che si tratta di un’agevolazione rientrante nella lista dei “Bonus senza ISEE” appartenenti al pacchetto Bonus ristrutturazione casa di cui fanno parte il Superbonus 110%, il Bonus Facciate, il Bonus mobili ed Elettrodomestici e via dicendo. Ecco perché occorre affrettarsi nella presentazione delle domande per accaparrarsi il prima possibile il Bonus da 1000 euro senza ISEE.