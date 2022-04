Il Ministero della Salute ha disposto il richiamo per rischio allergeni di alcune confezioni di uova di Pasqua marchio Loving. Si tratta di lotti di uova di Pasqua senza lattosio, prodotte da Gfm Oliviero f.lli srl nella sede di Monteforte Irpino, in Campania. Il motivo, dice il Ministero, è la “possibile presenza di latto-derivanti nel prodotto, non dichiarati in etichetta”.

Kinder

La Ferrero di recente è stata costretta a ritirare dal mercato italiano ed europeo alcuni prodotti a marchio Kinder per via di un rischio salmonella. Il problema , va detto riguarda solo alcuni prodotti, ma a scopo precauzionale la casa dolciaria di Alba ha ritirato dal mercato i prodotti a rischio potenziale.

Il 22 aprile il Ministero della salute ha diffuso altri avvisi di richiamo: per “rischio microbiologico” e “possibile presenza di salmonella”. L’avviso era relativo a tutti i lotti di altri due prodotti della Ferrero. Si trattava di Kinder Happy Moments Minimix, la confezione da 162 grammi, e Peluche coniglio Maxi Mix contenente Kinder Schoko Bons, la confezione da 133 grammi. I dolci in questione sono stati prodotti in uno stabilimento belga (ricordiamo che la Ferrero è una multinazionale con sede legale in Lussemburgo).

Fonte donnaup.it