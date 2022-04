Con il caro energia non ci sono solo i bonus bollette 2022 luce e gas per le famiglie. Ecco, infatti, anche tutti i crediti di imposta per le imprese. Proprio al fine di calmierare i costi legati all’impennata dei prezzi delle materie prime energetiche che picchiano duro, anche nel nostro Paese, sui cicli produttivi delle aziende. Non solo bonus bollette 2022 luce e gas per le famiglie in quanto sono pronti ben quattro codici tributo. Ovverosia, quelli per l’accesso ad altrettanti crediti di imposta a favore delle imprese energivore e gasivore. Per il secondo trimestre 2022.

I crediti di imposta

Il Governo italiano guidato dal presidente del Consiglio Mario Draghi, infatti, ha istituito non solo bonus bollette 2022 luce e gas per le famiglie. Ma anche misure finalizzate a compensare, anche se parzialmente, i maggiori costi sostenuti, a causa dei rincari di mercato, da parte delle imprese che, per i loro cicli produttivi, sono necessariamente costrette a consumare elevati quantitativi di energia elettrica e/o di gas.

Nel dettaglio, la conferma che non ci sono solo bonus bollette 2022 luce e gas per le famiglie arriva con il codice tributo 6961 per il credito di imposta a favore delle imprese energivore. Ma c’è anche il codice tributo 6962 per il credito di imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale. Il codice tributo 6963 per il credito di imposta a favore delle imprese non energivore. Ed il codice tributo 6964 per il credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale.