“Non mangio da due giorni”: carabinieri cucinano per una nonnina sola nel Napoletano

Non mangiava da due giorni, non riusciva neanche a prendere le medicine. E cosi’ un’anziana di 86anni ha chiesto aiuto ai carabinieri, come quelli che lei ha sempre visto nella sua fiction tv preferita. E’ successo ad Afragola, in provincia di NAPOLI, dove due militari hanno soccorso l’anziana e hanno anche cucinato per lei. Vedova e sola in casa, l’anziana dopo due giorni ha capito che era meglio farsi aiutare da qualcuno. “Non mangio da 2 giorni, non ho preso le compresse e non sono riuscita nemmeno a riassettare”, ha detto ai carabinieri appena li ha visti. I militari, insieme all’uniforme, hanno indossato anche il grembiule da cuochi. Le hanno preparato un’insalata, con quello che era rimasto in frigo, le hanno sbucciato una mela e hanno atteso che l’86enne terminasse il pranzo.

Poi le hanno sistemato casa, seguendo divertiti le indicazioni dell’anziana. Non solo, i militari hanno attivato i servizi sociali e i familiari della donna e sono al vaglio eventuali mancanze nei suoi riguardi.