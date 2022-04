Gli agenti del Commissariato di Nola transitando in corso Tommaso Vitale hanno notato un uomo. Alla loro vista, si è allontanato frettolosamente. I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di 11 involucri contenenti 6 grammi circa di marijuana ed hanno altresì accertato che l’uomo, dallo scorso mese di dicembre, è sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con divieto di dimora nel Comune di Saviano. L.O., 46enne di Saviano, è finito arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Oltre che per la violazione degli obblighi inerenti la misura cui è sottoposto.

Lo scorso fine settimana, invece, gli agenti del Commissariato di Ischia hanno intensificato i controlli finalizzati a garantire la sicurezza. Sia dei residenti che dei turisti presenti sull’isola. Nel corso dell’attività, hanno identificato 136 persone, controllato 59 veicoli sottoponendone 4 a fermo amministrativo e contestato 15 violazioni del Codice della Strada per guida senza patente poiché mai conseguita e mancata copertura assicurativa.