Nola business park, nasce l’accordo con eLogy per il dropshipping

Nasce la piattaforma personalizzata per le aziende del Nola Business Park, dedicata al dropshipping. E’ frutto di un accordo quadro stipulato tra il maggior centro di distribuzione B2B d’Europa ed eLogy, start up specializzata nei servizi per e-commerce. Il dropshipping è un metodo di vendita che consiste nel vendere online un prodotto senza averlo materialmente in un magazzino di stoccaggio e costituisce oggi il 33% delle vendite effettuate online con ampie previsioni di crescita. Il dropshipping è il conto vendita dell’era moderna, focalizzato su specifici prodotti richiesti di volta in volta dal mercato.

Grazie a questa partnership, di durata biennale, le quasi 500 aziende presenti nel Cis-Interporto di Nola potranno promuovere i propri prodotti all’interno di un marketplace digitale B2B esclusivo. La piattaforma eLogy – che rappresenta un importante punto di incontro tra produttori, grandi distributori e dropshipper. Ovvero imprenditori specializzati nella vendita sui canali online, sarà customizzata ad hoc per le aziende del Nola Business Park. Consentirà loro di presentare i propri prodotti in Italia, Europa, Usa e Canada, senza dover far fronte agli investimenti di marketing. O alle difficoltà tecnologiche, logistiche e burocratiche che derivano dalla creazione e gestione di un e-commerce.