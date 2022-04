Domani 12 aprile arriva a Striano il tour del centro mobile del Moige contro il bullismo con operatori esperti per incontrare ragazzi, docenti, genitori e operatori comunali. Di mattina ci sarà un primo incontro con gli studenti dell’IC A.D’Avino e poi nel pomeriggio presso l’Aula Consiliare dalle 15.00 alle 16.00. La tappa di Striano rientra nel tour nazionale della campagna “MOBLITIamoci!”, promossa dal MOIGE – Movimento Italiano Genitori con il contributo del Ministero dell’Interno. Ed è co-finanziato dall’Unione Europea per garantire una maggiore e migliore integrazione e pari opportunità per i minori di tutte le nazionalità.