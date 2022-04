Muore la moglie, lui si lancia nel vuoto dal ponte dei suicidi

Un’altra persona ha deciso di farla finita lanciandosi giù dalla strada dei suicidi ad Ariano Irpino. Un uomo di 67 anni si è lasciato cadere nel vuoto, dopo aver scavalcato la recinzione dell’arteria panoramica che porta al centro della cittadina ufitana. Un volo di diversi metri, prima di atterrare nel piazzale di un’azienda. L’uomo è morto sul colpo. Era vedovo da qualche mese. Lascia due figli. L’amministrazione comunale di Ariano Irpino ha annunciato l’installazione di barriere di protezione lungo questa strada per evitare nuove tragedie. Nei mesi scorsi, si sono registrati altri suicidi e tentativi di suicidio.

E’ una settimana santa cominciata davvero tristemente per Ariano Irpino. Ancora un suicidio dal ponte della panoramica, ancora un morto purtroppo. “Una guerra persa – come ha detto Filippo D’Alessandro – titolare dell’attività commerciale che si è ritrovato ancora un cadavere davanti all’ingresso dopo l’ennesimo tragico volo. Non abbiamo più parole, siamo affranti, impotenti, delusi dal silenzio delle istituzioni.”