Non ce l’ha fatta la turista inglese di circa 60 anni che nella giornata di giovedì era arrivata a Salerno a bordo della nave da crociera “Bolette”. La donna, positiva al Covid, era finita trasferita d’urgenza al “Ruggi”. qui poi ricoverata in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva. A quanto pare già all’arrivo nel nosocomio di via San Leonardo il quadro clinico era apparso critico, al punto da rendere impossibile anche il trasferimento allo “Scarlato” di Scafati. Risultata contagiata durante il tragitto della nave da crociera – a bordo della quale viaggiavano 800 passeggeri -, la 60enne era rimasta in isolamento da giorni.

Giovedì mattina, dopo l’attracco a Salerno, si era reso necessario il trasferimento in ospedale a causa delle difficoltà respiratorie manifestate dalla donna. Il suo cuore ha smesso di battere nella notte tra giovedì e venerdì. Inutile, come detto, i tentativo di provarla a trasferire nel centro Covid di Scafati, riferimento per la provincia di Salerno.