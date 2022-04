Nel fine settimana delle festività pasquali sono continuati i controlli della polizia municipale per la verifica del rispetto delle norme che regolano la “movida” cittadina. Secondo le disposizioni dell’ordinanza sindacale 59/2022. Nell’immediatezza degli orari di chiusura stabiliti dal dispositivo, sono verificate 31 attività. Dai controlli sono scaturiti otto verbali per diverse violazioni all’ordinanza sindacale. In particolare si è reso necessario sanzionare le inosservanze in via Bisignano, piazzetta Rodinò, vicoletto Belledonne, per la diffusione di musica dopo la mezzanotte. mentre in vicoletto Belledonne è accertata la violazione per la mancata chiusura negli orari stabiliti.

I controlli sono poi continuati in pattugliamento fino all’ alba per verificare che nessuna attività riaprisse prima delle 5, come previsto in ordinanza. Nella zona di Chiaia in viale Dohrn e piazzetta Marechiaro sorpresi e verbalizzati tre parcheggiatori abusivi. Per loro saranno presi altri provvedimenti da valutare con il questore.