Si è presentato dalla polizia accompagnato dalla madre, al Commissariato di Sorrento per denunciare di aver subito abusi sessuali da uno sconosciuto. È successo giovedì mattina. Il ragazzo è riuscito a mettere da parte la vergogna, ha preso il coraggio a due mani e ha prima confessato tutto ai genitori l’avventura terribile che gli era successa. La mamma si è messa in ascolto e ha deciso di fare l’unica cosa che è necessario fare quando si verificano questi casi. Recarsi dalle forze dell’ordine. Gli agenti hanno messo subito il ragazzo a proprio agio, in modo che potesse sentirsi libero di parlare e di fornire dettagli utili all’identificazione del suo aggressore. In particolare, il giovane ha raccontato che, mentre si trovava sul treno della Circumvesuviana, un uomo lo aveva palpeggiato. Alla fermata di Sorrento, lo aveva seguito fino al bagno della stazione dove lo aveva molestato. Le indagini sono scattate immediatamente.

Gli uomini del commissariato di Sorrento hanno messo insieme i pezzi del racconto e alla descrizione fornita dal giovane e alle immagini del sistema di videosorveglianza del treno e della stazione. Così sono riusciti in maniera rapidissima a rintracciare l’uomo. Le immagini hanno confermato esattamente tutta la dinamica descritta dal ragazzo. partendo dal primo approccio che l’uomo aveva avuto nei suoi confronti quando era ancora sul treno. Attraverso le immagini riprese dalle telecamere della stazione è poi possibile ricostruire tutto quanto avvenuto una volta fuori dal treno. Si tratta di un turista che soggiornava in un albergo sorrentino. Qui i poliziotti gli hanno notificato la denuncia per violenza sessuale.