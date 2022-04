Gli agenti del Commissariato Portici-Ercolano sono intervenuti in via Pace ad Ercolano per la segnalazione di una lite. I poliziotti, giunti sul posto, sono avvicinati da una donna. Ha raccontato che, poco prima, lei e il marito avevano avuto una lite con un condomino. Dopo aver colpito il coniuge causandogli una ferita alla fronte, li aveva minacciati con una pistola per poi allontanarsi. Gli operatori, grazie alle descrizioni delle vittime, hanno rintracciato l’uomo in via San Vito ad Ercolano. Mentre nella sua abitazione hanno rinvenuto una pistola a salve cal. 8 priva di tappo rosso. Oltre ad una scatola con 11 cartucce custodita all’interno di una cassaforte.

Un 43enne ercolanese con precedenti di polizia è finito denunciato per lesioni personali, minacce aggravate e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. Infine, la pistola è stata sequestrata.