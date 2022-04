Aperte le iscrizioni al corso di Ginnastica Dolce per gli over 60 di Palma Campania .

Su proposta della Delegata alle Politiche per gli Anziani , Dott.ssa Angela Manzi e la collaborazione del delegato allo sport prof. Aniello Gemito parte per la prima volta un progetto che vede gli anziani protagonisti di un corso dalla doppia utilità: attraverso la ginnastica dolce momenti benefici per mente e corpo.

“Un progetto che vede il via solo oggi ma che è in cantiere da tempo, purtroppo il Covid ci ha rallentato nei tempi. L’obiettivo è, come in tutte le attività che vengono portate avanti con il supporto dell’ Amministrazione, quello di incentivare la socialità tra gli anziani della nostra città e di tenerli in un certo qual modo ” attivi” offrendo dei corsi gratuiti che altrimenti non verrebbero fatti.

Tanti ancora sono i progetti che stanno prendendo forma e soprattutto sostanza , per accennarne qualcuno il soggiorno climatico, l’orto sociale e vari laboratori. Le iscrizioni sono aperte da oggi fino al 26 aprile alle ore 12. Il modello di iscrizione è scaricabile sul sito www.comune.palmacampania.na.it o in alternativa presentandosi presso gli uffici comunali al primo piano. I posti disponibili sono 20 e sarà rispettato l’ ordine di iscrizione.

Sono ammessi al corso tutti i cittadini di Palma Campania over 60. Prima dell’ inizio del corso è necessario munirsi di certificato medico che attesti buona salute. Le lezioni si terranno nella sala polifunzionale al piano terra della casa municipale. Le attività saranno svolte nel pieno rispetto delle normative covid vigenti.