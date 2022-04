Tamponamento a catena tra 9 auto questa mattina a Roma lungo il raccordo autostradale A24, tra le uscite di via Portonaccio e via Fiorentini. Il bilancio è di tredici feriti, di cui 3 in codice rosso. L’incidente è avvenuto intorno alle 5.40. Sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco del Comando di Roma, il 118 e le forze dell’ordine. Il tratto stradale è stato provvisoriamente chiuso per i rilievi del caso.

Tre persone invece sono rimaste ferite, una di loro in modo grave, in uno scontro tra due auto che si e’ verificato la scorsa notte sulla strada statale 172 “Dei Trulli” all’altezza dell’incrocio tra la Selva di Fasano e il Canale di Pirro. L’incidente si e’ verificato attorno alle 2.30. Il ferito in condizioni piu’ gravi e’ un 45enne di Fasano (Brindisi) ed e’ ricoverato in gravi condizioni all’ospedale “Perrino” di Brindisi. Anche gli altri due sono stati ricoverati al Perrino, ma le loro conduzioni non destano preoccupazione. Il violento scontro si e’ verificato tra una Fiat Grande Punto ed una Golf Volkswagen. Sul posto sono intervenuti il 118, i carabinieri e i vigili del fuoco.