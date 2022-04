Maltempo in Campania, prorogata l’allerta meteo: c’è il peggioramento

La protezione civile della Regione Campania ha ulteriormente prorogato l’avviso di allerta meteo anche per la giornata di domani. Dalla mezzanotte fino alle 23.59 di sabato 2 aprile sarà allerta meteo gialla sull’intero territorio regionale. Sempre per temporali anche intensi con fenomeni di dissesto idrogeologico localizzato come allagamenti, esondazioni, caduta massi possibili frane occasionali legate alla saturazione dei suoli; allerta per venti forti da ovest-sud-ovest e mare agitato o molto agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Invece sulle zone di Piana Sele, Alto Cilento e Basso Cilento fino alle 23.59 di oggi, resta in vigore l’allerta arancione per temporali anche intensi che potrebbero determinare un dissesto idrogeologico diffuso anche con instabilità di versante, frane superficiali e colate rapide di fango oltre che significativi ruscellamenti, voragini, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua.