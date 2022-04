Un albero di circa 20 metri, ieri sera, si è abbattuto, a causa del maltempo, su di un’abitazione in via Sabato De Vita, nel comune di Pellezzano. I vigili del fuoco, intervenuti con una squadra della sede centrale, un’autoscala ed un’autogru, hanno impiegato circa tre ore per rimuovere l’albero. Consentendo il ripristino della circolazione sulla strada provinciale che collega i comuni di Salerno e Pellezzano. Il crollo dell’albero ha provocato danni limitati all’abitazione. Sempre a causa del maltempo, inoltre, è disposta la chiusura delle scuole nei comuni di Sapri e Santa Marina, nel Cilento.

I cambiamenti climatici, con il moltiplicarsi di eventi estremi, si abbattono su una situazione diffusa di degrado urbano. Dovuto alla mancanza di manutenzione del verde pubblico che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per ben 54mila emergenze nell’ultimo anno. Sempre per la presenza di alberi pericolanti nelle citta’ italiane. E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti, divulgata in occasione della allerta della Protezione civile in 7 regioni per il Maltempo. Considerando il numero di interventi ogni 10 chilometri quadrati, le province italiane piu’ colpite dagli alberi pericolanti (dai 10 ai 15 casi) sono Varese, Monza Brianza e Milano, Gorizia e Trieste, Napoli, Roma