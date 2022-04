Madonna dell’Arco, processione di Pasquetta a rischio: «Non potrà essere più come prima»

Processione dei fujenti a Madonna dell’Arco ancora in dubbio per Pasquetta. Lo spiega il Rettore in una nota diffusa anche sui social: «Carissimi, da diversi giorni state chiedendo se si terrà il Grande Pellegrinaggio dei Battenti del Lunedì in Albis! Ad oggi non siamo ancora in grado di poter dare una risposta certa! Con le Autorità Civili e Militari competenti stiamo cercando di studiare la modalità più fattibile e concreta per poter permettere tale grande evento! Tutto questo ovviamente richiederà anche la massima collaborazione da parte di tutti voi e di tutte le Associazioni! È impossibile in questa delicata situazione pensare che tutto si possa svolgere come negli anni passati! Occorre serietà e rigore nel rispetto delle regole e delle indicazioni!». Fa sapere il Rettore del Santuario.

«Nei prossimi giorni appena avremo indicazioni certe sarà mia premura informare tutti voi». La notizia ufficiale è stata pubblicata sulla Pagina del Santuario della Madonna Dell’Arco. Una risposta ai tantissimi che si chiedono cosa accadrà lunedì 18 aprile. Dopo due anni di stop per Covid, di certo non ci potrà essere il pellegrinaggio di un tempo come decine di migliaia di battenti. Ma la possibilità che la devozione possa essere espressa c’è ancora tutto. Molto dipenderà dall’ordine pubblico.