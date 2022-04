‘Made in Sud’, il fortunato show comico, torna con otto appuntamenti in prima serata, in diretta dall’Auditorium Rai di Napoli. A partire dal 18 aprile e festeggia i suoi primi dieci anni su Rai 2 con un’importante novità: la nuova coppia di conduttori, Lorella Boccia e Clementino. Direttamente da Torre Annunziata e dall’area nolana. La formula ritmata e allegra fatta di comicità, risate, musica e divertimento, vedrà alternarsi sul palco comici confermati, come gli Arteteca, Simone Schettino e i Gemelli di Guidonia, attesi ritorni come Alessandro Bolide e Pasquale Palma, e nuovi artisti da scoprire insieme. Tra le tante novità, la presenza nel cast musicale del rapper napoletano Livio Cori.

‘Made in Sud’ è un programma prodotto da Rai 2 in collaborazione con Tunnel produzioni. Il gruppo autorale sarà guidato da Nando Mormone e Paolo Mariconda, i due ideatori del programma. La regia è di Sergio Colabona, le coreografie di Fabrizio Mainini e la scenografia Cappellini e Licheri.