Il mondo della tv piange Piero Sonaglia, storico assistente di studio dei programmi di Maria De Filippi. A dare l’annuncio della morte è stato il regista Roberto Cenci su Instagram. Piero Sonaglia ha fatto parte di tutte le trasmissioni della Fascino: da Uomini e Donne a Tu si que Vales fino a C’è Posta per Te e da diverso tempo i telespettatori avevano notato la sua assenza nei programmi di Canale 5. Per moltissimi anni è stato uno dei punti di riferimento delle trasmissioni di Maria De Filippi. In particolare a Uomini e Donne, dove veniva spesso inquadrato perché responsabile degli ingressi dei protagonisti e per il celebre momento dell’entrata in studio delle “due sedute”.

Il regista Roberto Cenci sui social ha voluto ricordarlo con un messaggio di addio. «Per sempre con noi. Ciao Piero», ha scritto sui social. Una notizia che sconvolge la famiglia di Maria De Filippi e gli spettatori che in questi anni si erano affezionati a lui e che in questi giorni si erano interrogati sulla sua assenza.

Si era fatto conoscere principalmente in studio a Uomini e Donne, ma era in tv già dai tempi della Corrida sempre su Canale 5. Dopo l’arrivo nella Fascino, ha partecipato attivamente a programmi come Tu sì que vales e Amici diventando uno dei punti di riferimento della stessa Maria De Filippi, sia del programma di appuntamenti che di tutti i talent.