Una passeggiata Storico-Culturale-Naturalistica in meno di 4 chilometri, tra Cielo e Mare, visto che si può ammirare anche il golfo di Sorrento e l’isola di Capri. Una grande sfida in un territorio unico, eccezionale e sconosciuto. Il punto d’incontro è alle ore 9:00 in Piazza Margherita a San Gennaro Vesuviano

Programma:

Ore 9:15 Passeggiata di gruppo sulla Montagna San Gennaro fino alla Grotta del Boscariello e la Grotta Verde.

11:00 Archi dell’Acquedotto Augusteo.

12:00 visita alla Sorgente Rio Foce con disponibilità area Pic-nic.

La manifestazione è organizzata dall’Associazione Spartacus di Ottaviano.

Per ulteriori informazioni visita la pagina FB Scopriamo il vesuviano il nolano e Sarno.

Tutto gratuito!