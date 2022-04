Ludovica Bargellini, attrice di 35 anni è morta ieri notte in un incidente a Roma, all’incrocio tra via Colombo e via di Grotta Perfetta. Al momento sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dei fatti. Originaria di Pistoia, la giovane attrice si era trasferita a Roma. Laureata in Costume al Centro sperimentale di cinematografia e attrice teatrale prsso il Tetro Azione, Ludovica Bargellini era un volto noto al grande pubblico. Aveva lavorato con il regista Paolo Sorrentino nella serie televisiva per Sky Atlantic The Young pope. Oltre che per gli spot pubblicitari di Campari e Sky – Now Tv.

Presso il Teatro Azione a Roma, la giovane attrice aveva diretto alcuni workshop con Ivana Chubbuck, Michael Margotta, Doris Hicks. Oltre al teatro, Ludovica si è specializzata nella recitazione cinematografica alla scuola di recitazione «Jenny Tamburi» a Roma. Aveva recitato anche nei lungometraggi «Non c’è tempo per gli eroi» di Mugnaini, «Dylan Dog vittima degli eventi» di Claudio di Biagio e «Palato assoluto» di Francesco Falaschi. Quando non era sul palco o davanti alla telecamera, Ludovica Bargellini si allenava nella palestra alla palestra Indomita Boxe di Roma, in via Merulana, come dimostrano le tante foto che la ritraggono in guantoni sul ring.