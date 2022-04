loStrillone.tv parla ucraino e dedica uno spazio all’informazione locale in doppia lingua. E’ l’iniziativa lanciata dal giornale edito da Medina per far sentire meno lontano da casa i profughi scappati dalle città ucraine. Un’azione di integrazione, attraverso la pubblicazione di articoli in lingua ucraina, rivolta a chi è giunto nei nostri territori per sfuggire al conflitto. “Sul territorio vesuviano ci sono migliaia di persone che si ritrovano a vivere in un contesto sconosciuto – spiega Catello Germano, direttore de loStrillone.tv – Hanno lasciato la propria casa velocemente e sono salite su un pullman per cercare sicurezza altrove. Non parlano la nostra lingua, non hanno punti di riferimento se non, in alcuni casi, parenti e connazionali che si sono integrati da tempo qui in Italia”.

Da qui l’idea di fornire loro strumenti informativi per conoscere le città in cui ora vivono. “Facciamo informazione sul territorio di Torre Annunziata e dell’area vesuviana da 28 anni – racconta Catello Germano – Non è la prima volta che mettiamo in campo delle iniziative di carattere sociale. Oggi presentiamo una versione del nostro giornale on line in doppia lingua con lo scopo di dare ai profughi scappati dalla guerra uno strumento in più per integrarsi sul nostro territorio”. Sul giornale on line sarà disponibile uno spazio

dedicato dove saranno fruibili gli articoli scritti in ucraino grazie alla collaborazione della dottoressa Maryina Tonkonog per la traduzione. loStrillone.tv inoltre realizza ogni settimana una rivista di approfondimento in pdf.

“Anche la rivista sarà realizzata in doppia lingua – spiega Germano – così potranno scaricarla sul proprio cellulare e leggerla con tranquillità. Il primo numero in doppia lingua è dedicato alle festività pasquali. Per integrarsi e vivere a pieno sul territorio significa conoscere anche le nostre tradizioni”.