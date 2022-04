Litigano per una ragazza, ex calciatore della Turris ucciso dall’amico del cuore

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a sedici anni e sei mesi per Alfredo Galasso, venditore ambulante accusato di aver ucciso a 31 anni con una coltellata al cuore l’amico d’infanzia Raffaele Perinelli, 21 anni, ex calciatore della Turris e del Gragnano, figlio di Giuseppe, legato al clan Lo Russo e vittima di un agguato durante la ‘guerra’ con i Misso. L’omicidio avvenne al culmine di una lite per gelosia nel quartiere di Napoli di Miano il 7 ottobre del 2018. Quella mattina i due si incontrarono in via Janfolla per caso, davanti a un circolo ricreativo.

Il 29 settembre precedente avevano litigato in una discoteca per una ragazza. Quando si incontrarono Galasso estrasse un coltello e colpi’ al cuore Perinelli che, nonostante i soccorsi, mori’ poco dopo. Galasso scappo’ ma fu rintracciato poco dopo. Confesso’ e svelo’ il movente. Il venditore ambulante in primo grado era stato condannato a 17 anni, e in Appello aveva avuto uno ‘sconto’ di sei mesi confermato dalla Suprema Corte.