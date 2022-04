Ha dell’incredibile la storia che arriva da Matera. Neanche il tempo di iniziare il matrimonio che lei stava già per farla finita. Non con le nozze, però, ma con la vita. Per fortuna i poliziotti di una volante che pattugliava le strade della città per i controlli notturni ha notato la neosposa sul ciglio di un burrone in piazza San Pietro Caveoso. Un luogo sull’orlo della gravina a Matera, tristemente noto per i suicidi. Gli agenti hanno intuito subito che cosa stava accadendo e il loro intervento si è rivelato provvidenziale. L’hanno salvata giusto prima della tragedia. Il fatto è accaduto nella notte tra il 28 e il 29 marzo scorso: la donna ha raccontato agli agenti di aver pensato al suicidio dopo un litigio con il marito.

A Matera la coppia era andata in viaggio di nozze. Poi qualcosa è andato storto: una lite furiosa ha interrotto quei giorni di felicità matrimoniale.