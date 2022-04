“Sto male. Mio figlio ha una ferita sotto al cuore. È fuori pericolo, ma ancora sotto osservazione. Speriamo che vada tutto bene”. A parlare è la mamma del 18 enne ferito a coltellate, assieme all’amico Giovanni Guarino, nella rissa al Luna Park a Torre del Greco avvenuta ieri sera. Le due vittime, entrambe 18enni e residenti a Torre del Greco, sono stati aggrediti per futili motivi. “Mi dispiace tanto. Erano amici del cuore”, commenta a Fanpage.it la mamma del ragazzo che è ancora ricoverato in prognosi riservata presso l’Ospedale Maresca.

“Povero Giovanni. Era educatissimo, bravissimo. Non si puo’ morire per colpa di qualche ragazzo montato di testa”. Sono tanti i commenti sui social alla notizia della morte di Giovanni Guarino, il ragazzo di 19 anni accollato ieri sera nella zona di Leopardi a Torre del Greco e deceduto con un fendente al cuore. Messaggi alla famiglia ma anche appelli a che le strade tornino piu’ sicure: “Io e mio marito – scrive un’altra donna – passavamo di li’ durante quell’orribile macello. Non si capiva nulla, caos totale, ragazzette di 12/13 anni che andavano da un marciapiede all’altro. Abbiamo capito subito che era successo qualcosa di brutto e ce ne siamo andati in fretta. Non e’ piu’ come una volta, hai paura di mandare i tuoi figli a trascorrere qualche ora con gli amici”. Anche i parenti lasciano traccia del loro dolore su Facebook: “E’ mio cugino – si legge in un messaggio – Un bravissimo ragazzo”.