Lavori irregolari: sequestrato grosso complesso edile a Nola

I Carabinieri della stazione di San Vitaliano e personale della Polizia metropolitana di Napoli hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo d’urgenza. L’ha emesso dalla Procura di Nola riguardante un rilevante complesso edilizio residenziale in via Feudo, a Nola. Compreso il relativo cantiere per l’abbattimento del fabbricato già esistente e la ricostruzione di 6 corpi di fabbrica. Le indagini hanno consentito di rilevare difformità di fatto degli immobili realizzati rispetto ai titoli abitativi rilasciati. La cui legittimità è comunque in corso di accertamento. È ipotizzata infatti l’esecuzione di interventi in netto contrasto con l’esigenza di una corretta e ordinata pianificazione del territorio comunale.

L’adozione del provvedimento cautelare in via d’urgenza è dettata dalla necessità di impedire che la prosecuzione dei lavori potesse comportare sia un significativo aumento del carico urbanistico comunale. Derivante dall’incremento volumetrico accertato, sia la compromissione della tutela ambientale della zona con destinazione agricola.