Nella giornata di ieri la grandine ha preso di mira il nord Italia, oggi il CentroSud. Ma il freddo già oggi ha coinvolto tutto il Paese. Da Bergamo alla Sardegna, dove ha nevicato a bassa quota, così come a Firenze: chi si aspettava un inizio diverso di primavera è rimasto deluso. Ma non dovrà aspettare molto perché già da domenica la situazione dovrebbe migliorare. E la prossima settimana le temperature torneranno a salire.

In Sardegna per esempio stenta ancora a decollare a causa della perturbazione che arriva dal nord Europa. Questa mattina le vette del Nuorese e dell’Ogliastra sono state imbiancate da una coltre bianca e continua tuttora a nevicare in città a Nuoro ma anche in paesi collinari della Barbagia. Fiocchi bianchi anche nel Sud Sardegna a quote collinari: da Esterzili a Sadali sino al Parteolla poco sopra i 500 metri sul livello del mare.

È sicuramente, a detta anche dei balneari, la più forte mareggiata degli ultimi mesi quella che sta sferzando già da diverse ore tutto il litorale romano. Con il vento di libeccio fino a 80/90 km/h e onde fino a tre metri, una sorpresa non gradita quasi «fuori stagione» per le attività balneari di Ostia, Fiumicino, Focene, Fregene, alle prese da tempo con i gravi problemi di erosione, anche se già in passato ci sono state mareggiate ad aprile. Qualcuno, in vista di Pasqua, aveva già cominciato a livellare l’arenile ma ora si vede vanificato il lavoro preliminare.