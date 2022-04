Maxi sequestro di accessori per smartphone falsi. In azione, i militari della Guardia di Finanza di Scafati. Le fiamme gialle hanno svolto accertamenti su di un negozio online con sede legale nel comune di Sarno. Le Fiamme Gialle hanno fatto irruzione all’interno dell’ufficio situato in una civile abitazione ritrovando la merce elettronica, risultata di ottima fattura. Successivamente, una società specializzata ha appurato, però, la contraffazione di tutto il materiale ispezionato (cover, schermi ed accessori riportanti i marchi Apple e Huawei).

La merce sequestrata avrebbe fruttato oltre 20mila euro. E così, al termine dei controlli, il rappresentante della società, un uomo di 50 anni, è stato denunciato con l’accusa di introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi.