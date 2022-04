Intossicazione alimentare in gita, 32 alunni di Scafati in ospedale

Sono trentadue ragazzi intossicati da una gita in Veneto. Questo quanto riscontrato sabato pomeriggio, a Nocera Inferiore, all’ospedale Umberto I. I ragazzi di un istituto tecnico di Scafati hanno manifestato sintomi di diarrea e vomito, in ragione di un’intossicazione alimentare. A dare la notizia è Salerno Todat. I ragazzi sono stati presi in affidamento dal personale del pronto soccorso, dalle 3 del pomeriggio a notte fonda, ristabilendosi man mano. Una disavventura per gli studenti, che invece di tornare a casa, sulla strada del ritorno e in ragione dei sintomi, hanno trascorso buona parte della giornata in ospedale. Pare che a risultare indigesto sia stato proprio il pranzo consumato in giornata. I giovani provenivano da Scafati e paesi del vesuviano.

Non è la prima volta che in gita accadono fatti simili. Le pagine di cronaca ne sono piene di alimenti guasti serviti per errore. Per fortuna alla scolaresca, a parte qualche malessere, alla fine è anche andata bene.