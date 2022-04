Una perquisizione con il sequestro di documenti sanitari ed amministrativi effettuata alla clinica Villa del Sole di Caserta dai carabinieri del Nas e dalla polizia. I fatti nell’ambito dell’indagine della Procura di Santa Maria Capua Vetere sui presunti casi di malasanità. Relativi alla 28enne Angela Iannotta e al 79enne Francesco Di Vilio, entrambi del Casertano e operati allo stomaco. Prima di avere gravi ripercussioni di salute, dal chirurgo bariatrico Stefano Cristiano.

La Iannotta, operata due volte da Cristiano perché voleva dimagrire, è tuttora ricoverata all’ospedale di Caserta in gravi condizioni. Di Vilio, operato perché aveva un tumore, è invece deceduto ad inizio anno. Per il primo caso Cristiano risponde di concorso in lesioni gravissime per colpa sanitaria. mentre per la morte del 79enne gli è contestato il concorso in omicidio colposo per colpa medica. Con il chirurgo sono indagati anche altri medici di Villa del Sole. Iannotta e Di Vilio sono stati infatti operati nella clinica casertana, dove Cristiano è responsabile dell’unità funzionale di chirurgia generale.