In carcere con la droga negli slip per il marito, presa donna di San Giuseppe Vesuviano

Ha tentato di portare droga al convivente detenuto nel carcere di Avellino, ma è finita arrestata. Individuata grazie a un pastore belga, Malinois. A dare notizia dell’operazione il sindacalista della Sappe, Emilio Fattorello, che spiega i fatti. «La donna aveva nascosto nelle parti intime circa 100 grammi di hashish. Stava per incontrare a colloquio il convivente detenuto». Si tratta di una giovane di San Giuseppe Vesuviano che ha tentato di nascondere gli stupefacenti nelle parti intime. Il tentativo era dare la sostanza al marito recluso.

Donato Capece, segretario del Sappe, chiede un rafforzamento delle misure anti-droga. «Auspico che l’amministrazione penitenziaria promuova momenti di formazione e aggiornamento professionale per il personale di polizia penitenziaria di tutta la regione. In particolare sui temi come quelli del contrasto all’introduzione di droga e telefonini cellulari in carcere».