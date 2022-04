Altra serata di pienone quella che ci sarà venerdì 22 aprile da Imperial Garden a Poggiomarino. Quasi sold out, infatti, per il doppio concerto di Mr. Hyde e Franco Ricciardi. Ultimi posti disponibili, dunque, per assistere allo show. L’evento avrà inizio alle 21,15 con Mr. Hyde e proseguirà alle 22,45 con Franco Ricciardi, artista pluripremiato con un trentennio di carriera alle spalle e che non ha bisogno di presentazioni. Ancora un grande evento, dunque, per lmperial Garden di Poggiomarino. Il locale é ormai diventato un punto di riferimento per la movida, oltre a proporre appuntamenti musicali anche di rilevanza nazionale.

Dalla direzione avvertono della possibilità di poter agire in prevendita per il doppio concerto. Chi infatti prenoterà in anticipo il proprio posto avrà anche un vantaggio economico. La serata di venerdì é solo una delle tante che sono in programma da Imperial Garden che ha già fatto partire un cartellone di eventi per tutti i palati. Per l’evento del 22 si raccomanda la puntualità a tutti i clienti.