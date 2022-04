Due serate di sold out totale da Imperial Garden a Poggiomarino nella settimana appena trascorsa. Coco, Gaira e Yoseba hanno attirato nel nuovo locale della movida vesuviana una miriade di persone. Tutto, naturalmente, in pieno rispetto delle normative anti-Covid, tant’è che i manager di Imperial Garden hanno optato per la doppia serata tenute il 29 marzo ed il primo aprile. Un entusiasmo incontenibile, che ha portato anche tantissimi fans ad aspettare all’esterno l’uscita dei loro artisti preferiti, poiché non erano riusciti ad ottenere il “pass” per assistere alla performance dal palco. Imperial Garden continua quindi a stupire con i propri eventi e frattanto è già pronto un calendario ricchissimo per le prossime settimane. Altri artisti di fama saranno quindi sul palco del locale di Poggiomarino pronti ad attirare pubblico ed attenzioni.

Venerdì 22 aprile toccherà a Franco Ricciardi con Mr. Hyde per un live da non perdere. Il 6 maggio arriverà da Imperial Garden “Yung Snapp”. Si cambia genere una settimana dopo, il 13 maggio, con lo spettacolo comico di Peppe Iodice. Il 27 maggio toccherà invece a Rosario Miraggio, mentre il 6 giugno è atteso Lele Blade. Insomma, spettacoli per tutti i gusti.