Torna la neve sul Vesuvio. Le forti precipitazioni, tra cui anche le grandinate, che si sono abbattute sulle città poste alle pendici del vulcano, hanno dato una momentanea tregua. Lasciando intravedere tra le nuvole che ancora si addensano in cielo un manto bianco che ricopre gran parte del Vesuvio. Rispetto a quelle dei giorni scorsi, le temperature che si registrano attualmente nella zona sono decisamente più basse e anche le previsioni, che parlano di pioggia che dovrebbe cadere per gran parte della giornata, non sono certo delle più congeniali per l’inizio di aprile. Fino a domani alle 14 è in vigore in Campania l’allerta meteo, con criticità gialla.

La Protezione Civile della Regione Campania ha ulteriormente prorogato l’avviso di allerta meteo Gialla, in vigore da ieri. L’attuale condizione meteorologica permarra’ ancora sulla Campania fino alle 14 di domani, domenica 3 aprile. Si prevedono ancora temporali anche intensi con fenomeni di dissesto idrogeologico localizzato. Come allagamenti, esondazioni, caduta massi e possibili frane nonche’ venti forti e mare agitato o molto agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte. La criticita’, che riguarda l’intero territorio regionale, a partire dalla mezzanotte si andra’ attenuando sulle zone 2 (Alto Volturno e Matese) e 4 (Alta Irpinia e Sannio). Permanendo sulle restanti zone per tutta la prima parte della domenica.