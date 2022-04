Terribile nell’Agro-Salernitano dove sono apparsi necrologi con il nome di monsignor Giuseppe Giudice. Si tratta del vescovo della diocesi di Nocera Inferiore-Sarno che copre dal Napoletano, città come Poggiomarino e Striano fino a Nocera. Quest’ultimo ha deciso di vietare ancora le processioni ed i riti popolari del periodo pasquale, tra cui la festa della Madonna delle Galline di Pagani. Da qui la protesta che è andata veramente oltre. Processioni vietate per motivi legati alla pandemia che “continua a diffondersi e si contano ancora vittime” e anche in segno di rispetto per quanto sta accadendo in Ucraina. Una decisione simile a quella assunta in penisola Sorrentina, con la sospensione fino a data da destinarsi di tutte le processioni anche in vista della Settimana Santa. Tra gli eventi cancellati, ci sarebbe anche la sentita processione dei Paputi a Sarno del Venerdì santo.

«Solo ora leggo un manifesto contro Sua Eccellenza, il manifesto è vergognoso e non utile anzi…», ha scritto sul suo profilo Facebook il sindaco di Pagani, Lello De Prisco che nei giorni scorsi si era schierato a favore degli eventi religiosi. Il primo cittadino, nel condannare fermamente quanto accaduto, ha fatto sapere che domani incontrerà il vescovo Giuseppe Giudice. Sdegno è stato espresso da tanti cittadini dell’Agro Nocerino Sarnese.