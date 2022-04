Passeggiare nelle sale del Museo Archeologico di Napoli ed incontrare il Mondo, si, gente di tutto il pianeta, distinti, attenti e fermarsi per un’ora circa nella sala di Boscoreale ad osservarli, mentre a loro volta osservano i due affreschi provenienti dalla Villa di Publio Fannio Sinistore mettono chiunque a pensare. Visto che le ville romane di Boscoreale si trovano a circa 300 mt di distanza tra loro, le ville di Terzigno in Cava Ranieri a 400 mt circa di distanza e le ville rustiche di Ottaviano addirittura sono ancora piu’ vicine significa che tra Pompei e Nola vi era una grande densità di popolazione fuori le mura.

Molte nazioni hanno diverse materie prime, il gas, il petrolio , mentre la nostra ricchezza dovrebbe essere la Cultura, come l’Egitto, la Terra dei Faraoni, ad imbatto ambientale zero, non abbastanza o quasi per nulla sfruttata .

Solo i musei ed i siti archeologici danno lavoro a 117 mila addetti, sono visitati da 53 milioni di persone ogni anno e generano 27 miliardi di euro visto lo studio della Boston Consulting del 2019 , cioè 1,6 % del prodotto interno lordo eppure basta poco per raddoppiare questi dati che non fanno bene solo all’economia.

Archeologia preventiva

Quello che è mancato in questo secolo è l’archeologia preventiva , pochissimi vincoli archeologici in paesi che dovrebbero sottostare completamente ed obbligatoriamente a vincoli. Visto che le Sovrintendenze archeologiche hanno poco personale è giunto il momento di affidare anche a reparti scelti dei Carabinieri oppure della Guardia di Finanza il potere di mettere i vincoli archeologici , altrimenti tanti tesori continuano a scomparire per sempre.

E’ giusto ancora una volta sottolineare che il suburbio delle antiche Città di Pompei e di Nola erano popolate da numerosi complessi insediativi che rispondevano ad esigenze sia produttive che residenziali o stagionali e che sotto il lapillo si nasconde ancora un tesoro che con scavi sistematici meritano solo di essere portati alla luce.

Ottimo il lavoro che sta svolgendo la Procura di Torre Annunziata ed il Parco Archeologico di Pompei ma non basta, in questo territorio servono leggi speciali soprattutto quando si scava in proprietà private per realizzare opifici o civili abitazioni.

E’ inutile parlare anche di interrogazioni parlamentari ed altro , i risultati sono pari a zero visto il caso della via Popilia a Marigliano , anche con diverse pubblicazioni si continua a costruire.

*Biologo naturalista