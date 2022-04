“Tante le medaglie regionali vinte e nel 2020 aveva partecipato perfino alla traversata dello stretto di Messina, nonché alla Capri-Napoli. La nostra comunità ha perso tragicamente una ragazza meravigliosa, esempio per tantissimi giovani, in quanto Maria Sofia non amava solo lo sport. Aveva grandi progetti professionali; il 28 aprile infatti avrebbe conseguito la tesi di laurea all’Università Parthenope in Scienze e Tecnologie. E tra poco più di tre mesi si sarebbe sposata dopo aver celebrato la promessa di matrimonio poco meno di un mese fa.