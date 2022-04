Giù dal terzo piano, muore una donna San Giuseppe Vesuviano

Tragedia a San Giuseppe Vesuviano dove una donna è morta dopo essere caduta dal balcone. Il dramma si è consumato nella giornata di oggi nel Rione Belvedere di San Giuseppe Vesuviano. I fatti in tarda mattinata, poco prima delle 13 secondo quanto si apprende. Immediata la corsa sul posto da parte dei sanitari del 118, i quali non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna di 65 anni. Sul posto anche i carabinieri, al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

“Secondo alcune testimonianze raccolte sul posto, dovrebbe trattarsi proprio di suicidio dal momento che la donna, sessantacinque anni, avrebbe già, in passato, manifestato la volontà di farla finita”. Così scrive Il Mattino nella sua edizione online. Saranno poi le indagini a chiarire i fatti.