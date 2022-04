Si chiamava Giovanni Guarino e aveva 19 anni il ragazzo accoltellato a morte ieri sera attorno alle 22.30 nella zona del quartiere Leopardi di Torre del Greco. Il giovane e’ rimasto freddato da una coltellata al cuore. Tanti i messaggi di solidarieta’ che amici, conoscenti ma anche cittadini comuni stanno lasciando in queste ore sulle pagine social. Anche della famiglia, che da cio’ che si e’ apprende e’ conosciuta in quanto impegnata in diverse attivita’ commerciali nella zona del centro cittadino. Guarino aveva una sorella minore e viveva ai confini tra Torre del Greco ed Ercolano.

Due ragazzi di 17 anni sono intanto fermati nella notte dalla polizia locale di Torre del Greco coordinata dalla procura di Torre Annunziata nell’ambito delle indagini per il ferimento e la morte di Giovanni Guarino, 18 anni, e di un altro diciottenne in un luna park in via Leopardi a Torre del Greco. I due sono stati identificati anche grazie alla testimonianza del ragazzo ferito, che e’ in prognosi riservata all’ospedale Maresca ma non in pericolo di vita. I quattro, vittime e aggressori, si conoscevano. Ora il coordinamento delle indagini passa alla procura dei Minori di Napoli.