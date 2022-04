Tornano i furti con scasso nella notte. Stavolta a finire nel mirino è una tabaccheria. Si tratta della centralissima rivendita di Piazza De Marinis, proprio accanto all’ingresso del Comune di Poggiomarino e che fa angolo con Via Roma. La razzia è avvenuta nella notte tra mercoledì e giovedì, ed a rendersene conto gli stessi gestori l’indomani quando sono andati ad aprire l’esercizio commerciale. Loro hanno notato la serranda forzata ed all’interno c’erano i segni senza alcun equivoco del ladrocinio. Secondo quanto appreso il danno in termini economici della merce asportata è di circa tremila euro. Si tratta soprattutto di sigarette portate via con l’intenzione probabile di immetterle sul mercato nero.

Sui fatti indagano i carabinieri della stazione di Poggiomarino, agli ordini del luogotenente Angelo Cardone. Le investigazioni sono in corso e le forze dell’ordine stanno raccogliendo indizi e visionando le immagini delle telecamere presenti in zona. Ad agire una banda probabilmente di esperti, visto che i movimenti ed i rumori non sono stati avvertiti da alcun residente della zona.