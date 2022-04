Un furto d’auto in pieno giorno ed in diretta. Sarebbe accaduto a Scafati come denunciato in un video che diversi utenti hanno segnalato al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli. Come si vede nel filmato, il ladro pur essendo stato beccato da una donna che lo filma, continua a proseguire imperterrito a smanettare i comandi dell’accessione della vettura chiedendo anche alla testimone di lasciarlo in pace.

“Lo denunciamo da tempo. La delinquenza ha preso il sopravvento e ladri e criminali ormai non si prendono neanche più il disturbo di agire con il favore delle tenebre, la luce del giorno non li spaventa più. Questo lo si deve anche alla ‘morbidezza’ del sistema giuridico. Senza pene certe, sarà molto complicato arginare questa ondata di criminalità. ”- ha dichiarato Borrelli.