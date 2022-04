Erano diventate il terrore dei centri commerciali. Colpi a raffica in vari comuni dell’Irpinia. Ma sono finite prese. Furto aggravato in concorso è il reato di cui dovranno rispondere una ventenne e una trentenne, entrambe di origini romene e residenti ad Avellino, denunciate dai Carabinieri della Stazione di Mirabella Eclano. Grazie all’attività d’indagine e attraverso le registrazioni delle telecamere di sorveglianza di alcuni esercizi commerciali di Atripalda, Mirabella Eclano, Avellino e Benevento, a carico delle due straniere sono raccolti indizi di colpevolezza, I fatti in merito al furto di costosi articoli destinati alla cura della persona, distillati pregiati e prodotti dolciari. Alla luce delle evidenze emerse, le due donne sono state quindi deferite in stato di libertà.

Nei giorni altri arresti in tal senso. In quel caso una 21enne napoletano rubò abiti nel Centro Commerciale Campania nel Casertano. Furti che aumentano nel corso del tempo, dunque, e che rappresentano un’emergenza.