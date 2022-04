Firmata dal sindaco di Torre del Greco (Napoli), Giovanni Palomba, un’ordinanza sindacale. È proclamato il lutto cittadino per la giornata di oggi, sabato 16 aprile, in occasione dei funerali di Giovanni Guarino. Il 19enne accoltellato domenica scorsa dopo una lite con un gruppo di giovanissimi. L’amministrazione comunale intende “non soltanto di interpretare il comune sentimento di sconcerto dell’intera comunità cittadina. Ma anche per esprimere ufficialmente il cordoglio, la solidarietà e la vicinanza istituzionale alla famiglia di Giovanni”. Prevista l’esposizione a mezz’asta della bandiera della città di Torre del Greco su palazzo Baronale e su palazzo La Salle, mentre l’intera comunità è invitata ad osservare nei luoghi di lavoro, pubblici e privati, un minuto di silenzio e di raccoglimento.

Il rito funebre si terrà alle 15:30 nella basilica di Santa Croce, a Torre del Greco. Sarà presente anche l’arcivescovo metropolita di Napoli don Mimmo Battaglia. Restano in arresto i due 15enne di Torre Annunziata accusati di aver inferto la coltellata letale.