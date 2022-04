Il figlio minorenne di un boss di Scafati finito arrestato dopo un inseguimento. Un arresto avvenuto a Torre Annunziata con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale insieme a un 47enne sempre originario di Scafati. Il giovane ed il 47enne si trovavano a bordo di un’auto e non si sarebbero fermati all’alt intimatogli dai carabinieri. Cercando anche di investire i militari. Il giovane ha fatto scena muta davanti ai giudici, mentre il 47enne si è difeso. I carabinieri hanno trovato un tirapugni ed un coltello a bordo, ma l’uomo ha spiegato che il materiale rinvenuto non fosse suo.

