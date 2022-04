Figli e bambini, arriva un altro Bonus per il 2022

Bonus baby sitter anche nel 2022 per le famiglie italiane impossibilitate ad occuparsi dei propri figli nell’arco di un’intera giornata per svariate motivazioni? Stiamo parlando di un contributo molto richiesto, soprattutto dai nuclei familiari che hanno problemi a conciliare lavoro, cura, assistenza dei figli e altre situazioni. Una delle tante misure volute dal Governo Draghi per incentivare la natalità e la creazione di nuove famiglie. Era così almeno fino allo scorso anno.

Cosa cambia nel 2022? Naturalmente, come quota parte dei Bonus introdotti a livello governativo potrà essere richiesto se si rispettano alcuni requisiti d’accesso. E se soddisfatte alcune condizioni vincolanti il riconoscimento.

Sfortunatamente, a causa della crisi economica causata dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 le famiglie già a basso reddito si sono trovate in una situazione ancora più difficile. Impossibilitate quasi al sostenimento delle spese più urgenti, comprese quelle riguardanti l’assistenza dei bambini.

Partiamo subito col dare una definizione del Bonus baby sitter. Fino allo scorso anno il contributo era elargito dall’INPS esclusivamente alle famiglie che in piena emergenza pandemica si trovavano a dover occuparsi dei figli. Sempre a causa dell’interruzione dei servizi scolastici di ogni ordine e grado.

Molti cittadini si sono trovarti a incastrare, di punto in bianco, lavoro, vita familiare e altre esigenze, con problemi organizzativi ed economici di non poco conto.

Per questo motivo, l’ex premier Giuseppe Conte, grazie al decreto Cura l’Italia del 2022, ha introdotto il Bonus baby-sitter volto ad offrire un sostegno economico alle famiglie prive di risorse per permettersi il servizio di assistenza bambini.