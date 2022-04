Nella serata di ieri a Marigliano, in provincia di Napoli, un 43enne e’ rimasto ferito a seguito di un’esplosione di un petardo avvenuta in un’abitazione. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il boato sarebbe causato dall’innesco di un grosso petardo artigianale. A maneggiare l’ordigno un 43enne del posto, conoscente del proprietario dell’appartamento. L’uomo e’ rimasto ferito alle gambe e alle braccia ed è finito trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli di Napoli e, da quanto si apprende, non e’ in pericolo di vita. Sono intervenuti anche le unita’ dei Vigili del fuoco per la messa in sicurezza. I carabinieri hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica.

Nell’abitazione, rimasta danneggiata, sono intervenuti i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza parte della controsoffittatura. I carabinieri stanno ricostruendo l’esatta dinamica di quanto accaduto ed indagano sul responsabile dell’esplosione.